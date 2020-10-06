banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
TFF'den son dakika seyircili maç kararı
TFF'den son dakika seyircili maç kararı
Aydın’da 77 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Aydın’da 77 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Ortalık toz duman
Ortalık toz duman
6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu Taksim’de kutlandı
6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu Taksim’de kutlandı

Hasta taşıyan ambulans Türk Telekom aracıyla çarpıştı: 2 yaralı

MANAVGAT’TA HASTA TAŞIYAN AMBULANS TELEKOM ARAÇIYLA ÇARPIŞTI, 2 KİŞİ YARALANDI

Asayiş 06.10.2020, 15:14
Hasta taşıyan ambulans Türk Telekom aracıyla çarpıştı: 2 yaralı

Manavgat’ta Türk Telekom aracı , özel bir hastaneye ait içinde hasta bulunan ambulansla çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan Rus uyruklu hasta ile yanındaki hasta bakıcı hafif yaralandı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ali Gezici’nin kullandığı özel hastaneye ait içinde Rus uyruklu hasta bulunan 34 EU 2155 plakalı ambulans ile Muhammet Doğan’ın kullandığı Türk Telekom’a ait 06 AGD 423 plakalı Ford Tourneo markalı araç Çolaklı Kamelya kavşağında çarpıştı.

Kazada, hastaneye götürülmekte olan ambulanstaki Rus uyruklu Vıktoria Khıora ile başındaki görevli Fahri Zeyit Cengiz kazanın şiddetiyle üzerilerine düşen malzemelerden dolayı hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Türk Telekoma ait aracı kullanan Muhammet Doğan, kendisine yeşil ışık yandığını, önünde bulunan araçların geçmesinin ardından kendisinin de karşıya geçtiği sırada sol şeritten gelen ambulansı fark etmediğini ve çarptığını söyledi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
32°
az bulutlu
Namaz Vakti 06 Ekim 2020
İmsak 05:35
Güneş 06:59
Öğle 12:57
İkindi 16:10
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2