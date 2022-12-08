Hasta taşıyan ambulans traktöre çarptı, o anlar KGYS kamerasına yansıdı

Tokat’ta meydana gelen trafik kazaları KGYS(Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameralarına yansıdı. Tokat’ın Turhal ilçesinde kavşakta tırın yanından geçen ambulans önüne aniden çıkan traktöre çarptı. Hasta taşıyan ambulansla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı. Bir diğer kaza ise Tokat Zile kara yolunda meydana geldi. Yolun sağından ilerlerken aniden şerit değiştiren motosiklet sürücüsüne hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan şahıs yaralandı. KGYS kamerasına yansıyan başka bir kazada otomobil sürücüsünün kontrolsüz olarak aninden şerit değiştirerek kavşağa girmesi sonucu meydana geldi. Aynı yönde ilerleye otomobilin dönüş yapmak isteyen otomobile çarpması sonucu yaşanan kaza maddi hasarla atlatıldı.