Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı

Tokat’ta ambulans, kavşakta bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, hasta adam başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gop Bulvarı SGK Kavşağı’nda meydana geldi. A.K. idaresindeki 60 AAZ 491 plakalı hasta taşıyan ambulans, M.A. yönetimindeki 60 ACJ 059 plakalı Volkswagen marka otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, ambulansta bulunan yaşlı adam olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye nakledildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.