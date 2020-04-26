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Hasta taşıyan ambulans kazada yan yattı

KAYSERİ'DE HASTA NAKLİ SIRASINDA KAZA YAPAN AMBULANSIN YAN YATMASI SONUCUNDA YARALANAN ÜÇ 112 PERSONELİ TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Hasta taşıyan ambulans kazada yan yattı

KAYSERİ'DE HASTA NAKLİ SIRASINDA KAZA YAPAN AMBULANSIN YAN YATMASI SONUCUNDA YARALANAN ÜÇ 112 PERSONELİ TEDAVİ ALTINA ALINDI.

26 Nisan 2020 Pazar 22:20
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Hasta taşıyan ambulans kazada yan yattı

Kayseri’de hasta nakli sırasında kaza yapan ambulansın yan yatması sonucunda yaralanan üç 112 personeli, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan Mahallesi Sivas Bulvarı ile 834. Sokak kesişiminde meydana gelen trafik kazasında henüz sürücüsü öğrenilemeyen 38 LJ 988 plakalı araç, Eren G.’nin kullandığı hasta nakli yapan 38 JZ 463 plakalı 112 ambulansına çarptı. Ambulans çarpmanın etkisiyle yan yattı.

Meydana gelen kazada sürücü Eren G., Mustafa Ç. ve İbrahim K. hafif yaralandı. Yaralı 112 personeli başka bir ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, hasta ise olay yerine sevk edilen bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçlar polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında kaza yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili işlem başlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de kazayı haber alır almaz yaralı 112 personelini hastanede ziyaret etti. Tedavi altına alınan 112 personeline geçmiş olsun dileklerinde bulunan İl Sağlık Müdürü Benli, personelin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

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