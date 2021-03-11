banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sloukas: ''Atatürk pankartını bilerek tutmadım.''
Sloukas: ''Atatürk pankartını bilerek tutmadım.''
İbo Show final mi yapıyor?
İbo Show final mi yapıyor?
İYİ Parti konvoyunda kaza: 4 yaralı
İYİ Parti konvoyunda kaza: 4 yaralı
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...

Hasta tarafından parmağı ısırılan sağlık personeli güçlükle kurtarıldı

Samsun’da bir hasta kendisini sedye ile ambulansa taşıyan sağlık görevlisinin parmağını ısırarak yaralayıp hastanelik etti. Hastanın ağzındaki sağlıkçının parmağı 1 dakika boyunca güçlükle kurtarıldı.

Asayiş 11.03.2021, 22:09
3
Hasta tarafından parmağı ısırılan sağlık personeli güçlükle kurtarıldı

Samsun’da bir hasta kendisini sedye ile ambulansa taşıyan sağlık görevlisinin parmağını ısırarak yaralayıp hastanelik etti. Hastanın ağzındaki sağlıkçının parmağı 1 dakika boyunca güçlükle kurtarıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Servisi 6 Nolu İstasyon’da görevli sağlık ekipleri 17 yaşındaki K.A.K. adlı genç kızın kendisine evinde zarar verdiği ihbarı üzerine olay yerinde gitti. 112 ekipleri K.A.K. adlı genç kızı evinde sedyeye alarak ambulansa götürmeye çalıştıkları bir sırada K.A.K. ambulansta görevli Acil Tıp Teknikeri 28 yaşındaki Büşranur Keskin adlı genç kızın sol elinin iki parmağını ısırdı. Genç kızın acı içinde feryat etmesi üzerine diğer sağlıkçılar, saldırgan kızın komşuları ve polisler yardıma koştu. Büşranur Keskin’in parmakları K.A.K. adlı kızın ağzından bir türlü alınamadı. Polis ve diğer yardıma koşanların bir dakika boyunca yaptıkları mücadele sonucu K.A.K.’nın ağzındaki sağlıkçı kızın parmakları kopmadan güçlükle kurtarıldı. Parmaklarında doku kaybı oluşan ve yaralanan Büşranur Keskin hastaneye kaldırılarak tedavi atına alındı. Büşranur Keskin’e 7 gün iş göremez raporu verildi. Büşranur Keskin tedavisinin ardından Gazi Polis Merkezine giderek parmaklarını ısırıp kendisine zarar veren genç kızdan şikayetçi oldu. Sağlıkçıyı ısırarak yaralayan K.A.K. ise ambulansla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan 10 yıllık sağlık çalışanı Büşranur Keskin, "Kendine zarar verme olarak vaka çıkışı yaptık. Hastayı taşıma esnasında yaklaşık bir dakika boyunca elimi ısırdı. Bir dakika boyunca elimi bırakmadı. Polisler, komşular ve ekip arkadaşlarım yardımıma koştu. Hepsinin yardımıyla zor bir şekilde elimi kurtardık. Elimi kullanamayacağım bir süre. Ben tedavimi oldum. Gerekli şikayetlerde bulundum. Bu tür saldırıların bir sonucu yok ceza ve yaptırımlar olmadığı sürece. Son olacak gibi de görünmüyor. Bugün ben, yarın başka arkadaşlar. Bu tür saldırıların bir son bulmasını ve gerekli yaptırımların uygulanmasını istiyoruz" dedi.

Saldırıya uğrayan Büşranur Keskin’in ekip arkadaşı Acil Tıp Teknikeri Arzu Bozkaplan (36) ise, "Taşıma esnasında arkadaşın elini ısırdı ve bir dakika boyunca elini kurtarmaya çalıştık. 5 kişi birden müdahale ettik ama hiçbir şekilde kurtaramadık. Arkadaşın çağlık sesini duyuyorduk. Bir dakika boyunca uğraştık. Çok kötü anlardı. Bu bir değil, ilk değil. Onlarca kez şiddete maruz kaldık. Bu saldırıların artık son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20