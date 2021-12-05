Hasta sandı, tüfekle vurulduğunu öğrendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hasta sandığı kediyi veterinere götüren yerel hayvan koruma görevlisi, kedinin havalı tüfekle vurulduğunu öğrenince dehşete düştü.

Bandırma’da evinin bahçesinde 7 yıldır baktığı kedinin veterinerde çekilen röntgeninde havalı tüfekle vurulduğunu öğrendiğini söyleyen yerel hayvan koruma görevlisi Sevda Şırga, "Evimde baktığım kedi ve köpeklerin var. Bunun dışında sokak hayvanlarına da besleme ve tedavi desteği sağlıyorum. İki gün önce başımıza üzücü bir olay geldi. Oturmuş olduğum evin bahçesinde baktığım kedilerden birisinde mama yerken bir gariplik olduğunu gördüm. Evde korumaya aldım ve bir gece misafir ettim. Ertesi gün sabah tedavi için veteriner kliniğine getirdim. Enfeksiyon kaptı diye düşünüp kliniğe geldiğimizde önümüze çıkan tablo beni çok üzdü. Maalesef kedimiz havalı tüfekle vurularak yaralanmış. Bunu öğrenince dehşete düştüm. Her gün bakımını yaptığım, beslenmesini yaptığım, kısırlaştırmasını yaptığım 15 kediden birisiydi. Çok üzgünüm. Şu anda yaşam savaşı veriyor. Kalbimizi kıran bazı şeyler de var. Ben yerel hayvan koruma görevlisiyim, benim gibi aynı görevi üstlenen arkadaşlar var. Ancak biz yerel yönetimle ortak paydada buluşamıyoruz. Böyle durumlarda yerel yönetimden bir destek ve yardım göremiyoruz. Bizden hayvanların yuvalandırılması için destek isteyebilirler. Geçici yuvalık için yardım isteyebilirler. Ana biz yerel yönetimle birlikte hareket edemiyoruz. Bu durum koruma ve kollamaya çalıştığımız sokak hayvanlarını çok zor durumda bırakıyor. Yerel yönetimden biraz daha ilgi, biraz daha destek istiyoruz. Çok üzgünüm, inşallah kızımız, kedimiz yaşam savaşını kazanacak" şeklinde konuştu.

"Omurilik ve üç farklı noktada havalı tüfek mermisine ait parçalara rastladık"

Yaralı kedinin çekilen röntgeninde havalı tüfek mermisi parçalarına rastladıklarını kaydeden Veteriner Hekim Seba Yaşar, "Maalesef üzücü bir olay. Çocuğumuz dün bize solunum yolu enfeksiyonu ile getirildi. Yaptığımız muayene, aldığımız kan örnekleri ve çektiğimiz röntgenler sonucu hiç beklemediğimizden uzak bir noktaya vardık. Maalesef çocuğumuzun havalı tüfek mermisiyle vurulduğunu öğrendik. Çektiğimiz röntgenlerde omurilik ve üç farklı noktada havalı tüfek mermisine ait parçalara rastladık. Şu anda kedimizin genel durumu sıkıntılı, sadece sıvı ile hayatına idame ediyor. Genel durumu sıkıntılı olduğu için operasyona alamıyoruz. Aslında operasyon yapıp o parçaları almamız gerekiyor. Yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Küçük bir bağışıklık sorunu ile gelen çocuğun akıbeti bu şekilde. Çok üzücü" diye konuştu.

Kedinin durumuna üzüldüğünü belirten hayvansever Özlem Kavaklı ise, "Sosyal medyada kedinin durumunu öğrenince çok üzüldüm. Zaten tanıdığım bir kedi. Yaşarsa, yaşama tutunabilirse, ben onu sahiplenmek kalıcı yuvası olmak istiyorum. Umarım biran önce iyileşir çok üzgünüm" dedi.

Tedavi altına alınan kedinin durumunun kritik olduğu belirtildi.