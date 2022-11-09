Hasta naklinden dönen ambulans ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Aydın-Denizli Karayolu Karacasu ilçesi yol ayrımında, hasta naklinden dönen ambulans ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Karacasu yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan bir hastayı Kuyucak ilçesine getiren ve hastayı teslim ettikten sonra dönüş için yola çıkan sağlık personelinin bulunduğu 09 ADT 21 plakalı ambulans, kavşaktan dönüş yapmak istediği esnada Denizli istikametine doğru seyir halinde olan 07 BIE 54 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans, yol kenarındaki kokoreç dükkanı ile trafik ışıklarına çarparak durabildi.

Kazada, kamyon sürücüsü, ambulans şoförü ve 2 sağlık personeli yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk tedavinin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.