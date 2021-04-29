banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı

Hassas burunlu "Pars" uyuşturucuyu stepnede buldu

Osmaniye’de Risk Analizi Değerlendirmesi sonucu şüphe üzerine durdurulan otomobilde stepne içerisine gizlenmiş 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Asayiş 29.04.2021, 12:37
2
Hassas burunlu "Pars" uyuşturucuyu stepnede buldu

Osmaniye’de Risk Analizi Değerlendirmesi sonucu şüphe üzerine durdurulan otomobilde stepne içerisine gizlenmiş 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Uygulama sırasında Risk Analiz Değerlendirme sonucu U.C.B. isimli şahsın idaresindeki otomobil şüphe üzerine durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği ‘Pars’ ile yapılan aramalarda otomobilin bagaj kısmında bulunan stepne içerinde gizlenmiş 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Şahıs olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek” suçundan adliyeye sevk edilen U.C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?