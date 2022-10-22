Hassa’da motosiklet hırsızları yakalandı

Hatay’ın Hassa ilçesinde motosiklet çalan 3 kişilik bir hırsızlık çetesi çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, 20 Ekim 2022 tarihinde M.F. isimli şahsın jandarmaya motosikletinin çalındığı şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. 18 güvenlik kamerası kaydını inceleyen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) yaptıkları istihbari çalışmada motosikleti çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası bulunan U.E.K., U.D. ve H.G. isimli şahısların çaldıkları tespit etti. 3 şüpheli şahıs çaldıkları motosiklet ile birlikte Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar. Adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklandı.