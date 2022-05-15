Hasmına kurşun yağdırdı: 1 ölü

Bolu’da bir kişi, aralarında tartışma çıkan hasmının silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Piroğlu Köyü Tekkeler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Sadık K. ile Sebahattin B. karşılaştıkları ormanlık alanda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık K. yanında bulunan silahla defalarca ateş etti. Sebahattin B. kanlar içerisinde yerde kalırken, Sadık K. olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan köylülerin olay yerine gittiklerinde Sebahattin B.’yi hareketsiz halde yatar halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sebahattin B., ilk müdahalesinin ardından tedavisi için kaldırıldığı İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Sadık K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.