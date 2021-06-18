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Haşlama yerken boğularak öldü

Trabzon’da yediği yemek soluk borusuna kaçınca nefes alamayan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Asayiş 18.06.2021, 16:10
Haşlama yerken boğularak öldü

Trabzon’da yediği yemek soluk borusuna kaçınca nefes alamayan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kontrol amaçlı giden 80 yaşındaki Kadir Sarıçiçek, işlerinin bitmesinin ardından haşlama yemek için hastanenin karşısındaki bir lokantaya girdi.

Haşlama yerken bir anda fenalaşan Sarıçiçek’ın soluk borusu tıkandı. Nefes alamayan Sarıçiçek’e ilk müdahaleyi lokantada bulunanlar yaptı. Soluk yolu açılamayan Sarıçiçek hayatını kaybetti.

Sarıçiçek’in cenazesi yapılan otopsinin ardından Akçaabat ilçesi Uğurlu Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
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