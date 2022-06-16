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Haseke’de terör eğitimi alan 2 kişi Şanlıurfa’da yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından, Haseke’de eğitim alan terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 16.06.2022, 22:21
Haseke’de terör eğitimi alan 2 kişi Şanlıurfa’da yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından, Haseke’de eğitim alan terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/YPG terör örgütüne yönelik yaptıkları çalışmada, daha önce Suriye’nin Haseke şehrinde terör örgütü adına sözde savaşçı olarak eğitim gören 2 şahsın Viranşehir ilçesinde olduğu belirlendi. Zanlıların Viranşehir ilçesine yerleşerek terör örgütü adına faaliyet yürütmeye devam ettiklerinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda İ.A. ve O.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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