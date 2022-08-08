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Hasdal-Kemerburgaz istikametinde yolcu otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi: 5 yaralı
İstanbul, Hasdal-Kemerburgaz istikametinde yolcu otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, 1 kişi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.
Hasdal-Kemerburgaz istikametinde yolcu otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi: 5 yaralı
İstanbul, Hasdal-Kemerburgaz istikametinde yolcu otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, 1 kişi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.
Asayiş 08.08.2022, 07:48
İstanbul, Hasdal-Kemerburgaz istikametinde yolcu otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, 1 kişi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.