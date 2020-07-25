Hasar firmalarının vekaletname ve temlikname almalarını yasaklayan kanun çıktı

Hasar danışmanlık şirketi adı altında hem vatandaşları hem de avukatları zarara uğratan şirketlere, Meclis’te çıkan kanunla sigortalının alacağını devretmesi yasaklandı. Takip yetkisinin de avukatlara verildiği kanun hakkında Trafik Kaza Avukatı Selim Ünal, hasar şirketleri çerçevesinde, “Hasar tespit firmaları peşinen vatandaşa 5 bin 10 bin lira veriyorlardı. Sonrasında telefonu bile açmıyorlardı çünkü temlikname almışlardı. Yeri geliyordu bu hasar firmaları alacağın tamamını bile kendilerine alabiliyorlardı. Şimdi bunun önüne geçildi” dedi.

Meclis’te çıkan kanunla, Hasar danışmanlık şirketi adı altında hizmet vererek, başta haklı vatandaşı ve avukatları alacakları konusunda mağdur eden şirketlerin dava takibi yapması yasaklandı. Böylece takip yetkisinin de avukatlara verildiği kanunla haksız ve yüksek kazançlar elde eden hasar tespit firmalarının iş takibi yapması, avukatların işlerini yapması ve vatandaşları mağdur etmesinin önüne geçildi. Trafik Kazası Avukatı Selim Ünal, hasar şirketlerine yönelik yaptığı açıklamada, “Yeni çıkan yasa ile birlikte hem vatandaşların hem de avukatların hakkı korunacak. Neden, avukatın yapması gereken işleri bu hasar tespit firmaları yapıyordu, avukat vekaleti neden alamıyordu? Vatandaşa öyle vaatlerde bulunuyorlardı ki, 1 ay içinde ödemenizi alırız, tazminatını alırız, 500 Bin lira çıkar, 1 Milyon lira çıkar gibi olmayacak rakamlar söylüyorlardı. Artık vatandaşlarımız hakkı ne ise hem maddi tazminat yönünden sigorta şirketine dava açılacak, hem de manevi tazminat davası açılabilecek. Cezai boyutunu ise sadece avukat takip edecek” diye konuştu.

Temlikname ile haksız kazanç elde ediliyordu

Eskiden hasar tespit firmalarının vatandaşlardan temlikname (devretme belgesi) aldıklarını ve sonrasında alınan vakaletleri işleme koyduklarını belirten Ünal, “Vatandaşın eğer ki maddi tazminatı 200 bin lira ise bunlar sigorta şirketinden 50 bin lira alıyorlardı sonrasında dosyayı kapatıyorlardı. Bu şekilde birçok dosya önümüze geldi. Mağdur, hasar tespit firmasına gitmiş, hasar firmasından 50 bin lira almış, karşı tarafta sigorta şirketi ile ibranameyi imzalamışlar sonrasında dosyayı kapatmışlar. Gördük ki vatandaşın asıl alması gereken miktar 200 bin lira, biz bunun davasını açtık, takibi sonucunda 200 bin lira alacaksa vatandaşa bunu alıp verdik. Şimdi olması gereken ne ise o olacak, avukat hakkı ne ise onu alacak, müvekkil hakkı ne ise onu alacak. Hasar firmaları gibi şu kadar alırız bu kadar alırız demiyoruz. Hatta şunu yapan hasar firmaları vardı. Peşinen vatandaşa 5 bin 10 bin lira veriyorlardı. Sonrasında telefonu bile açmıyorlardı, çünkü temlikname almışlardı. Yeri geliyordu bu hasar firmaları alacağın tamamını bile kendilerine alabiliyorlardı. Şimdi bunun önüne geçildi. Temlikname olayı tamamen ortadan kalktı. Bundan sonra avukat sözleşmesi ile yasalar çerçevesinde işleyiş devam edecek” sözlerini kullandı.

Vatandaş avukata ücret vermekten ve dava masrafı vermekten korkuyor

Vatandaşın korktuğu noktanın, avukata peşin olarak avukatlık ücreti verileceği düşüncesi ve yargılama giderlerinin kendilerinin karşılayacağı olduğunu belirten Ünal, “O yüzden vatandaşlar avukata para vermemek için hasar tespit firmalarına sarılıyorlardı. Aslında vatandaşlardan, avukatlar peşinen para almak zorunda değil, dava sonucunda göre yüzde 25’e varan bir sözleşme çerçevesinde avukatlar bunu alırlar. Eğer avukat masraflarını müvekkilinden alamıyorsa, bunu kendi cebinden karşılar dava sonuçlandığı zaman masrafları da vatandaştan keser. Bu karar avukatlar ve vatandaşlar için oldukça iyi oldu. Vatandaş hasar tespit firması tarafından aranmaktan bıkmıştı” şeklinde konuştu.

Vatandaşların alanında uzman avukatlara ulaşmaları gerekiyor

Bu yeni yasa ile birlikte yeni sorunların ortaya çıkmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Ünal, “Bu da vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesiyle mümkün, kendileri internet üzerinden trafik kazası avukatı, kaza avukatı yazdıkları zaman bu işte uzman avukatlar bulacaklar. Bu yüzden alanında uzaman avukatlara ulaşmalılar biz bunun üstesinden de geleceğimizi düşünüyoruz. Bu yasa çıkarken emeği geçen sayın Bakanımız Abdülhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na teşekkür etmemiz gerekiyor. Yıllardır hasar firmalarının üzerine gidildi, en sonunda çözüme kavuşturuldu. Vatandaşlarımızın böyle bir mağduriyetten kurtarılması büyük bir başarıdır” ifadelerini kullandı.