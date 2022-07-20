"Harnup hırsızlığı" kavgasında öldürülen genç toprağa verildi

Adana’nın Kozan ilçesinde harnup hırsızlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada vurularak öldürülen Muhammed Şahin, toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde Bağözü Mahallesinde akrabalarına yardım için parke döşemesi yapmak üzere giden Muhammed Şahin (35) bahçe sahiplerinin harnup bahçesine hırsız girdiğinin söylemesi üzerine hırsızlarla çıkan kavgaya karıştı. Şahin, kavgada kurşunların hedefi oldu. Olayda hayatını kaybeden Muhammed Şahin bugün öğle namazını müteakip Bağözü Mahalle mezarlığında düzenlenen törenle defnedildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürüyor.