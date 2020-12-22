Son Dakika
Harmancık’ta tarihi eser kaçakçılarına darbe
Bursa’nın Harmancık ilçesinde kaçak kazı yaparak buldukları tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Asayiş 22.12.2020, 18:42
3
Bursa’nın Harmancık ilçesinde kaçak kazı yaparak buldukları tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre A.T. (36) Çatalsöğüt Mahallesi’ndeki ikametinde izinsiz kazı sonucu çıkartmış olduğu tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak istedi. Gelen istihbaratı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Harmancık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 34 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 1 adet köpek figürlü heykel ve 8 adet madeni kolye olmak üzere toplam 43 adet tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirdi.Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda başlatılan tahkikat sonrası, şüpheli A. T. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
6°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü