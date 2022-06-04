Harkov’daki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Ukrayna’nın Harkov şehrinde, Rus ordusunun füze saldırısı sonucu yıkılan binada arama çalışmaları devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna’nın Harkov şehrinde geçtiğimiz günlerde bir sivil binaya düzenlenen füze saldırısı nedeniyle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, saldırıdan sağ kurtulan bölge sakinleri ise evlerinin yıkılışlarını izlediler. Savaşın başından bu yana yüzlerce binanın vurulduğu Harkov şehrinde enkazlarının altında hala cansız bedenlerin bulunduğu tahmin ediliyor.