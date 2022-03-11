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YÖK Başkanı Özvar: "Ukrayna’da okuyan üniversite öğrencileri (Türk vatandaşları) arasından yatay geçiş imkanı olanlara kolaylık temin edeceğiz. Karşılayamayan öğrenciler ise eğitimden uzak kalmamaları için özel öğrenci statüsünde üniversitelere başvu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler oluyor" dedi.
Harkov’daki Rus saldırıları büyük yıkıma yol açtı
Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkov’da Rusya’nın saldırıları büyük bir yıkıma yol açtı.
Asayiş 11.03.2022, 13:49
Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkov’da Rusya’nın saldırıları büyük bir yıkıma yol açtı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 16 gündür devam ediyor. Savaşın başından bu yana Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkov’da düzenlenen saldırılar büyük bir yıkıma yol açtı. Yerleşim bölgelerindeki binalar kullanılamaz hale gelirken, park halindeki araçlar küle döndü. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırılarda bugüne kadar onlarca kişi de hayatını kaybetti.