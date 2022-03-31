Harkov’daki konutların yüzde 15’i Rus saldırılarında yıkıldı

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları sonucu Harkov kentindeki konutların yüzde 15’inin yıkıldığı belirtildi.

Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’da devam eden saldırıları büyük bir yıkıma yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Harkov kentinin Belediye Başkanı İgor Terehov yaptığı açıklamada, Rus saldırıları sonucu 35 günde kentteki konutların yüzde 15’inin yıkıldığını söyledi. Harkov’da bin 292’si konut olmak üzere toplam bin 531 yapının vurulduğunu ifade eden Terehov, “Rus ordusu 76 ortaokul, 54 anaokulu, 16 hastaneyi yıktı. Toplam 239 idari bina harabeye döndü” dedi.

Rus saldırılarının başlamasından bu yana sürekli bombardıman altında olan Harkov kentinde nüfusun yaklaşık üçte biri ise şehri terk etmek zorunda kaldı.