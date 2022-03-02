Harkov’daki kamu binalarının enkazından 10 kişi kurtarıldı, 4 kişi öldü

Ukrayna’nın Harkov kentinde Rus birliklerinin vurduğu Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve üniversite binasının enkazından 10 kişi kurtarıldı, 4 kişinin ise cansız bedeni çıkarıldı.

Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov’da Rusya’nın vurduğu Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve üniversite binasının enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, binanın enkazında 4 kişinin cansız bedeninin bulunduğu, 10 kişinin ise sağ olarak çıkarıldığı ifade edildi. Açıklamada, yaralanan 9 kişinin de tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına Acil Durumlar Servisi’ne bağlı 90 kişinin katıldığı 21 ekipman kullanıldığı kaydedildi.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov bu sabah yaptığı açıklamada, Harkov’da yerleşim yerlerine ve kamu binalarına düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 21 kişinin öldüğünü, 112 kişinin de yaralandığını söylemişti.