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Harkov’da Rus savaş uçağı düşürüldü
Ukrayna ordusu Harkov’da Rus savaş uçağını düşürdü.
Asayiş 15.03.2022, 22:02 15.03.2022, 22:07
Rusya Ukrayna’nın Harkov kentini vurmaya devam ederken, Ukrayna ordusu uçaksavar sistemi ile vurduğu Rus savaş uçağını düşürdü. Uçağın düşüş anı askerler tarafından anbean kaydedilirken, uçaktaki pilotların sağlık durumu hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.