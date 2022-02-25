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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: “Rusya Ukrayna yönetimini indirmek için geniş çaplı bir saldırı operasyonunu sürdürüyor”
Harkov’da halk metro istasyonlarına sığındı
Ukrayna’nın Harkov şehrinde savaştan kaçan halk metro istasyonlarına sığındı.
Asayiş 25.02.2022, 22:32
Ukrayna’nın Harkov şehrinde savaştan kaçan halk metro istasyonlarına sığındı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle büyük panik yaşayan halk metro istasyonlarına sığındı. Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov yaptığı açıklamada, şehir sakinlerinden sığınaklara girmesini istemişti. Ayrıca şehirde bombalı saldırılar nedeniyle metro seferlerini durdurma kararı alınmıştı.