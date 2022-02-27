Son Dakika
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir: “28 Şubat demokratik değerlere saldırganlık içeren bir girişimdir”
Harkov Valisi Oleg Sinegubov, Harkov’un Rus birliklerinden temizlendiğini duyurarak, "Harkov’un kontrolü tamamen bizde. Silahlı Kuvvetler, polis ve savunma güçleri çalışıyor, şehir düşmandan tamamen temizleniyor" dedi.
Harkov Valisi Oleg Sinegubov, Harkov’un Rus birliklerinden temizlendiğini duyurarak, "Harkov’un kontrolü tamamen bizde. Silahlı Kuvvetler, polis ve savunma güçleri çalışıyor, şehir düşmandan tamamen temizleniyor" dedi.
Asayiş 27.02.2022, 15:04
Harkov Valisi Oleg Sinegubov, Harkov’un Rus birliklerinden temizlendiğini duyurarak, "Harkov’un kontrolü tamamen bizde. Silahlı Kuvvetler, polis ve savunma güçleri çalışıyor, şehir düşmandan tamamen temizleniyor" dedi.