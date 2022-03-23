Harkov Belediyesi: "998’i sivil yaşam alanı olan bina bombalandı”

Ukrayna’nın Harkov kentinde Rus bombardımanlarına dair açıklama yapan belediye, sivillerin yaşadığı 998 binanın vurulduğu bildirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 28 gündür devam ederken, birçok kentte yıkım giderek artıyor. Rus bombardımanlarının hedefindeki Harkov kentindeki yıkıma ilişkin belediye tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "998’i sivil yaşam alanı olan bina dahil toplam bin 143 nokta bombalandı. Harkov’u ordu, yerel kuvvetler ve halk savunuyor. Gönüllüler imkanlar dahilinde zarar gören binaları onarıyor. Harkov’un direnmesi ve kazanması için beraber mümkün olan her şeyi yapıyoruz" denildi.

Öte yandan belediye tarafından daha önce yapılan bir açıklamada, Rus saldırılarının başlamasından bu yana Harkov’da yaklaşık 15 bin kişinin metro istasyonlarında yaşadığı belirtilmişti.