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Harem Arabalı Feribot İskelesinde yanan otobüs paniğe yol açtı
Harem Arabalı Feribot İskelesini kullanmak isteyen yolcu otobüsü, vapura bineceği esnada yanmaya başladı. Dumanı fark eden vatandaşlar, kısa sürede yangını söndürdü. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 11.09.2022, 12:05
Harem Arabalı Feribot İskelesini kullanmak isteyen yolcu otobüsü, vapura bineceği esnada yanmaya başladı. Dumanı fark eden vatandaşlar, kısa sürede yangını söndürdü. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Üsküdar’da Harem Arabalı Feribot İskelesinde meydana geldi. İddiaya göre, vapura binmek üzere hareket eden yolcu otobüsü, iskeleye yanaştığı esnada alev almaya başladı. Dumanı gören otobüsteki yolcular panikle dışarı çıktı. Çevrede bulunanlar hızla yangına müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken, alevleri söndüren vatandaşlar yolcu otobüsünü iterek iskele alanından uzaklaştırdı.
Olay, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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