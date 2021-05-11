banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
Kritik maçların hakemleri açıklandı!
Kritik maçların hakemleri açıklandı!

Hareket halindeyken çalan telefonu motosiklet sürücüsünü canından ediyordu...Kaza anı kameralara yansıdı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir motosiklet sürücüsü hareket halindeyken cebindeki telefonun dikkatini dağıtması sonucu öndeki araca çarptı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 11.05.2021, 08:24
Hareket halindeyken çalan telefonu motosiklet sürücüsünü canından ediyordu...Kaza anı kameralara yansıdı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir motosiklet sürücüsü hareket halindeyken cebindeki telefonun dikkatini dağıtması sonucu öndeki araca çarptı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı 1 Caddesi üzerinde hareket halinde otomobil arkasından giden motosiklet sürücüsünün cebindeki telefonu çaldı. Dikkati dağılan sürücü önünde aniden duran araca çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü kazayı ucuz atlattı. Motosiklette maddi hasar meydana geldi. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Yorumlar (0)
17°
açık