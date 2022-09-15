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Hareket halindeki otomobil yandı
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde hareket halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Asayiş 15.09.2022, 14:54
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde hareket halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Korkuteli Alâeddin Mahallesi baraj yolu üzerinde meydana geldi. İbrahim Sarıcan yönetimindeki 15 BA 056 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Otomobilinden inen Sarıcan durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
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