Hareket halindeki dolmuşun açık kapısından düşerek yaralandı

Ankara’da lise öğrencisi hareket halindeki dolmuşun açık kapısından düşerek ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ankara’nın Mamak ilçesi Natoyolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mamak-Kızılay hattında H.V. yönetimindeki dolmuş, Natoyolu Caddesi’nde bir süre kapısı açık ilerledi. Bu sırada ayakta yolculuk yapanlar arasında yer alan lise öğrencisi H.D., açık kapıdan düştü. Aracın üzerinden geçtiği H.D. ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 112 ambülansıyla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü H.V. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.V., sorgusunda kapının açık olduğunu fark etmediğini söyledi. H.V., “konutu terk etmeme” adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.