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Hareket halindeki aracın kaputunun üzerine oturup, ayaklarıyla öndeki aracı ittiler

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki şahıs, hareket halindeki bir aracın kaputuna oturarak arızalanan otomobili ayaklarıyla itti. Şahıslar, bu davranışlarıyla hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı.

Asayiş 18.10.2021, 18:38
Hareket halindeki aracın kaputunun üzerine oturup, ayaklarıyla öndeki aracı ittiler

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki şahıs, hareket halindeki bir aracın kaputuna oturarak arızalanan otomobili ayaklarıyla itti. Şahıslar, bu davranışlarıyla hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki şahıs arıza yapan otomobili itebilmek için ilginç ve tehlikeli bir yöntem izledi. Arkadaki aracın kaputuna oturan şahıslar, ayaklarını diğer araca dayayarak itmeye çalıştı. Bir süre cadde üzerinde bu şekilde giden şahıslar, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

“Burada sürekli buna benzer olaylar görüyoruz”

Kendisinin bölgede esnaf olduğunu ve olayı görünce çok şaşırdığını söyleyen Taner Dilek, “Dün akşam arabaları arıza mı yapmış, nedenini ben anlayamadım ama bu taraftan enteresan bir usulle geçiler. Karanlıktı, ben ilk başta iki otomobilin arasında demirden bir tampon var zannettik. Ama aradaki detayı görünce biz de çok şaşırdık. Bir vatandaş arabanın üzerine oturmuş, kendisini sabitlemiş bir noktada, öteki ayağıyla da gitmeyen arabayı itiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Can güvenliği diye bir şey var. Burası enteresan bir yer zaten. Burada sürekli buna benzer olaylar görüyoruz. Tehlikesinden ziyade şöyle bir sıkıntı var, hiç başka bir yöntem aklına gelmedi mi acaba? Benim en çok sorguladığım konu o. O vatandaşı ben tanıyorum, arada buradan dürüm falan alıyor. Böyle enteresan bir ülkeyiz” dedi.

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