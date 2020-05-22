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Hararet yapan otomobile vatandaşlar 5 yangın tüpü boşalttı

ANTALYA'DA AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE HARARET YAPAN VE MOTOR BÖLÜMÜNDEN DUMAN ÇIKAN OTOMOBİLE VATANDAŞLAR ADETA YANGIN TÜPÜ SIKMAK İÇİN YARIŞTI. ARAÇTAN DUMAN ÇIKMASIYLA BİRLİKTE OTOMOBİLDE YOLCU OLARAK BULUNAN BAYAN VE ÇOCUK HIZLA ARACI TERK EDERKEN YANGIN TÜPÜNÜ KAPAN ESNAFLAR YARDIMA KOŞTU. AYNI ANDA ÇOK SAYIDA YANGIN TÜPÜNÜN OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE BOŞALTILMASIYLA OTOMOBİL BİR SÜRE GÖRÜNMEZKEN, İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.

Hararet yapan otomobile vatandaşlar 5 yangın tüpü boşalttı

ANTALYA'DA AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE HARARET YAPAN VE MOTOR BÖLÜMÜNDEN DUMAN ÇIKAN OTOMOBİLE VATANDAŞLAR ADETA YANGIN TÜPÜ SIKMAK İÇİN YARIŞTI. ARAÇTAN DUMAN ÇIKMASIYLA BİRLİKTE OTOMOBİLDE YOLCU OLARAK BULUNAN BAYAN VE ÇOCUK HIZLA ARACI TERK EDERKEN YANGIN TÜPÜNÜ KAPAN ESNAFLAR YARDIMA KOŞTU. AYNI ANDA ÇOK SAYIDA YANGIN TÜPÜNÜN OTOMOBİLİN MOTOR BÖLÜMÜNE BOŞALTILMASIYLA OTOMOBİL BİR SÜRE GÖRÜNMEZKEN, İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:33
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Hararet yapan otomobile vatandaşlar 5 yangın tüpü boşalttı

Antalya’da aşırı sıcaklar nedeniyle hararet yapan ve motor bölümünden duman çıkan otomobile vatandaşlar adeta yangın tüpü sıkmak için yarıştı. Araçtan duman çıkmasıyla birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan bayan ve çocuk hızla aracı terk ederken yangın tüpünü kapan esnaflar yardıma koştu. Aynı anda çok sayıda yangın tüpünün otomobilin motor bölümüne boşaltılmasıyla otomobil bir süre görünmezken, ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarında seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Çetin Emeç Caddesi kavşağındaki trafik lambalarında beklediği sırada otomobilin motor bölümünden duman çıkmaya başladı.

Dumanın çıkmasıyla birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan kadın ve çocuk otomobilden hızla uzaklaşırken, sürücünün de inmesinin ardından ilginç bir söndürme olayı yaşandı.

Otomobilin yandığını zanneden çevredeki esnaflar, işyerlerindeki yangın tüpleriyle yardıma koştu. Bir anda çok sayıda vatandaş ellerindeki yangın tüplerini otomobilin motor bölümüne sıkınca otomobil ve tüp sıkanlar görülemez oldu.

Boşaltılan tüpler nedeniyle yol tamamen beyaza boyanırken, hararet yaptığı için motor bölümünden duman çıktığı tahmin edilen otomobil vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi.

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