Haraç çetesine 85 yıl hapis talebiyle dava

Başkentte gece kulübü ve mekan sahiplerinden haraç istedikleri, haraç vermeyen kişilere yönelik tehdit ve yağma suçunu işledikleri iddia edilen 24 kişilik suç örgütüne, 6 ile 85 yıl arasında değişen yıllarda hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumda ’Taştan’ ailesi olarak bilinen ve liderliğini cinayet suçundan cezaevinde bulunan Mustafa Taştan’ın yaptığı suç grubunun faaliyetlerine devam ettiği yönündeki ihbar üzerine 2019 yılında soruşturma başlattı. Suç örgütüne üye olduğu tespit edilen kişiler hakkında takip yürütüldü. Yaklaşık 1,5 yıl süren takibin ardından yapılan operasyonla 30 kişi gözaltına alınırken, bu kişilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 8 tabanca, 12 şarjör, 122 değişik çap ve markalarda fişek, 1 pompalı tüfek, 1 gaz tabancası ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 kişiden 24’ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 24 kişiden 9’u tutuklanırken, 15 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

85 yıl hapis talebi

Suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlanarak 24 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Örgütün, Ankara’da bilinen gece kulüpleri ile lüks mekan sahiplerinden haraç aldığı, tefecilik yaparak borçlandırdığı kişilerden yüksek faizle para aldığı, haraç vermek istemeyen mekan sahiplerine yönelik tehdit ve silahlı saldırı suçlarını işledikleri aktarıldı.

İddianamede, Menderes Y., Ali Rıza A. ve Zeki A.’nın, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ’yağma’, ’kasten öldürmeye teşebbüs’, ’silahla tehdit’, ’iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’, ’korku, kaygı veya panik oluşturacak şekilde ateş etmek’, ’kasten yaralama’ suçlarından 85 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Diğer 21 kişi hakkında ise 6 yıldan 85 yıla kadar değişen sürelerde hapis talep edildi.