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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna ateşkes yaptığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten böyle bir şansı olacak. Kendi geleceklerini belirleme hakları olacak” dedi.
Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Asayiş 25.02.2022, 13:12
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 farklı suçtan kesinleşmiş 8 yıl 2 ay 10 gün yıl hapis cezasıyla aranan S.S. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.