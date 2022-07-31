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Hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da uyuşturucu ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Asayiş 31.07.2022, 14:25
Hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da uyuşturucu ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Bolvadin ilçesinde çeşitli suçlardan ve uyuşturucudan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.S.E. isimli şahıs yakalanarak Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, savcılık sorgusunun ardından Bolvadin Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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