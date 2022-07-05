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Hapis cezası bulunan FETÖ şüphelisi yakalandı
Karabük’te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlarından hakkında 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Asayiş 05.07.2022, 15:10
Karabük’te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlarından hakkında 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlarından hakkında hapis cezası bulunan H.İ.K.(28) isimli şüpheliyi takip ve denetimler sonucu yakaladı.
Eskipazar ilçesinde yakalanan ve 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.