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Hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Asayiş 08.10.2021, 20:48
Hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevreleri, servis araçları ile taksilere yönelik yapılan denetimlerde Babaeski ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 10 yıl, Lüleburgaz ilçesinde "konutta veya eklentilerinde yağma" suçundan 4 yıl 2 ay, Vize ilçesinde "tedbir kararını bozmak" suçundan 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Gümrük kaçakçılığı yapılan iki işletmeye 17 bin 399 lira ceza

Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde iki işletmede gümrük kaçağı 10 bin 300 makaron, 10 kilogram tütün ile 2 makaron sarma makinesi ele geçirildi. İşletmelere 17 bin 399 lira cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerde ekipler tarafından 1286 kişi, 339 araç ile 42 okul servisini denetlendi. İki okul servisine de 628 lira ceza uygulandı.

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