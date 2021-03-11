Hapçı baba tutuklandı, oğlu ev hapsi aldı

Adana’da otomobillerinde yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu yerine de kullanılan 13 bin 678 hap bulunan baba tutuklanırken, oğlu ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam Mahallesinde bir baba ile oğlunun, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, şüphelilerin Galip Y. (63) ile oğlu Alper Y. (38) olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskında uyuşturucu yerine kullanılan ve yeşil reçeteyle satılan 13 bin 678 hap ele geçirdi. Şüpheli baba ile oğul, gözaltına alındı. Baba Galip Y.’nin, hapları sattığı öne sürüldü.

Emniyete götürülen şüphelilerden baba Galip Y.‘nin, ifadesinde, “Uyuşturucu hapları tanımadığım bir kişiden 40 bin lira karşılığı aldım. Satacaktım” dediği öğrenildi. Alper Y. ise suçlamaları reddetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Galip Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu Alper Y. ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.