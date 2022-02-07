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Hande Çinkitaş davasında mütalaa: Savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi

İstanbul Kadıköy’de 20 yıl önce 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın vahşice öldürülmesine ilişkin baba ve üvey annenin yargılandığı davada mütalaada açıklandı. Sanıkların Hande’yi sırf öldürmüş olmak için ve acı çekmesinden zevk duymak için öldürdüklerinin belirtildiği mütalaada, sanıkların “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak olan çocuğu kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Asayiş 07.02.2022, 12:42
Hande Çinkitaş davasında mütalaa: Savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi

İstanbul Kadıköy’de 20 yıl önce 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın vahşice öldürülmesine ilişkin baba ve üvey annenin yargılandığı davada mütalaada açıklandı. Sanıkların Hande’yi sırf öldürmüş olmak için ve acı çekmesinden zevk duymak için öldürdüklerinin belirtildiği mütalaada, sanıkların “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak olan çocuğu kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Kadıköy’de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın bıçak ve çekiç darbeleriyle vahşice öldürülmesine ilişkin 5 Kasım 2020 tarihinde tutuklanan ve 5 ay sonra tahliye edilen baba Nezih Çinkitaş (58) ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş’ın (51), “canavarca hisle veya eziyet çektirerek altsoydan akrabayı kasten öldürme” ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanıklar Nezih ve Şehnaz Çinkitaş katılırken, Hande Çinkitaş’ın annesi Handan Yılmazer ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Acı çekmesinden zevk duymak için öldürdüler"

Cumhuriyet savcısı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Hande Çinkitaş’ın öldürüldüğü bıçağın kesici kısmından alınan sürüntü örneklerinde elde edilen DNA profilinin majör yoğunlukta sanık Nezih Çinkitaş’a ait olduğuna dair rapor geldiği aktarıldı. Tanık beyanlarına göre Hande Çinkitaş ile üvey annesi Şehnaz Çinkitaş’ın arasının bozuk olduğunun belirtildiği mütalaada, sanıkların birlikte hareket ederek Hande’yi sabah saat 08.30 sıralarında eve girmesi sonrasında çekiçle başına vurup boğazını ve vücudunun bazı bölgelerini bıçaklayarak öldürdükleri, daha sonra evden ayrıldıkları anlatıldı.

Sanıkların Hande’yi sırf öldürmüş olmak için ve Hande’nin acı çekmesinden zevk duymak için öldürdükleri belirtildi. Öldürme kastının yanında işkence ya da eziyet çektirme kastının bulunduğuna ilişkin maddi delilin tespit edilemediği kaydedildi. Savcı, sanıkların “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak olan çocuğu kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bunun üzerine söz alan taraf avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Sanık Nezih Çinkitaş, “Olay günü hafta içiydi. 1984- 2020 tarihleri arasında esnaf olarak aynı yerde çalıştım. Haftanın 6 günü bilfiil çalışan birisiyim. Beraatimi talep ederim” dedi. Sanık Şehnaz Çinkitaş da, “Mütalaayı kabul etmiyorum. O dönemde her vaktimiz sorgulandı. Gece de sorgulandık. Bana emniyet yetkilileri herhangi bir suçlama yöneltmedi. 2020 yılının Kasım ayında da aynı şey söylendi. Şaşkınım, beraatimi talep ederim” diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Nezih ve Şehnaz Çinkitaş hakkındaki konutu terk etmeme şeklinde uygulanan adli kontrol kararının devamına hükmetti. Sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki beyanlarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hande Çinkitaş’ın çekiç ve kesici aletlerle darp neticesinde bıçaklanarak öldürüldüğü, daire kapısı ve pencerelerinde zorlama izi olmadığı anlatıldı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın 29 Eylül 2020 tarihli raporuna göre, olayda kullanılan bıçağın kesici kısmında majör yoğunlukta baba Nezih Çinkitaş’a ait DNA profili içerdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Olay günü sanıklar dışında ikamete üçüncü bir şahsın girdiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı, Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş’ın ifadelerinin çelişkili olduğu kaydedildi. İddianamede, baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş’ın “canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmaları istendi.

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