Handan Aşkın’ın davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görüş bildirdi

Gaziosmanpaşa’da Handan Aşkın’ın boşanmak istediği eşi tarafından engelli bırakılması, kardeşinin ise vurularak ağır yaralanmasına ilişkin dava hakkında görüşünü açıklayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 yıl 4 ay hapis cezasının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek onanmasını istedi.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 6 yıl önce Eşi Handan Aşkın’ı engelli bırakan ve eşinin kardeşi Sedat Sevin’i ise ağır yaralayan tutuklu sanık Emre Aşkın yargılandığı davada, ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ’ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından 29 yıl 2 ay hapse mahkum edilmişti. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 1’inci Dairesi hükmün bozulmasına karar vermişti. Yargıtay bozma ilamında, sanık Emre Aşkın’ın, Handan Aşkın’ı organlardan birinin işlevini sürekli olarak yitirecek nitelikte ağır derecede, mağdur Sedat Sevin’i ise vücudundaki kemik kırığının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte yaraladığı kaydedilmişti. Kararda, her iki mağdura karşı ayrı ayrı makul cezalar verilmesi yerine üst sınırdan hapis cezası belirlenerek fazla cezalar verilmesi hususunun bozmayı gerektirdiği belirtilmişti.

Bozma kararının ardından İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden görülen dava karara bağlanmıştı. Mahkeme, sanık Emre Aşkın’ı ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılama aşamasında suçtan pişmanlığı ile verilecek cezanın geleceği üzerindeki ihtimal etkilerini lehine indirim sebebi kabul ederek toplam 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmış ve tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Handan Aşkın’ın avukatı Gül Erdoğmuş, gerekçeli kararın ardından Yargıtay’a gönderilmesi için İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunmuştu. İtiraz dilekçesinde, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmasının ve sanığa 5 yıl 10 ay daha az ceza verilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilerek yerel mahkemenin kararının bozulması talep edilmişti.

İtiraz üzerine dava dosyası, Yargıtay’a gönderildi. Yerel mahkeme tarafından kurulan hükme ilişkin görüşünü açıklayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, temyiz taleplerinin reddine karar verilmesi ile birlikte sanık Emre Aşkın hakkında usul ve yasaya uygun olarak verilen hükmün onanmasını istedi.

Savcılığın mütalaasını sunduğu Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi ise yerel hükme ilişkin kararını henüz açıklamadı.