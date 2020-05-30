Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor
Şehitlikler ziyarete açılıyor...
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda iki valiz dolusu uyuşturucu yakalandı

TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİNCE HAMZABEYLİ GÜMRÜK KAPISINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, ŞÜPHELİ GÖRÜLEN BİR TIRIN DORSESİNİN ALTINA GİZLENEN İKİ VALİZ İÇERİSİNDE 30 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda iki valiz dolusu uyuşturucu yakalandı

TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİNCE HAMZABEYLİ GÜMRÜK KAPISINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, ŞÜPHELİ GÖRÜLEN BİR TIRIN DORSESİNİN ALTINA GİZLENEN İKİ VALİZ İÇERİSİNDE 30 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:53
4 Okunma
Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda iki valiz dolusu uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli görülen bir tırın dorsesinin altına gizlenen iki valiz içerisinde 30 kilogram esrar ele geçirildi.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapacak bir tır, riskli olduğu değerlendirilerek x-ray tarama cihazına sevk edildi. Yapılan taramada, aracın dorsesinin alt bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Narkotik dedektör köpeği aracılığıyla yapılan detaylı aramada, köpeğin şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgeye tepki vermesi üzerine, araç dorsesinin altına halat yardımıyla bağlanan 2 adet siyah renkli valizin bulunduğu saptandı. Söz konusu valizlerin içerisinde esrar cinsi uyuşturucunun olduğu anlaşıldı. 39 ayrı şeffaf torba ile paketlenen, toplamda 30 kilogram ağırlığındaki uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 650 bin lira olduğu belirlendi. Söz konusu uyuşturucu ile birlikte uyuşturucunun naklinde kullanılan tır aracına da el konuldu. Olayla ilgili araç sürücü gözaltına alınırken Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekran resmi atarak hayatının hatasını yaptı
Ekran resmi atarak hayatının hatasını yaptı
Adana’da 3 kilo esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı
Adana’da 3 kilo esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı
Diyarbakır’da ’maskeli’ soygun
Diyarbakır’da ’maskeli’ soygun
Gaziantep polisinden 32 adrese eş zamanlı operasyon
Gaziantep polisinden 32 adrese eş zamanlı operasyon
Kamyonetle midibüs çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonetle midibüs çarpıştı: 2 yaralı
(Özel) Önce camı kırıp kaçtılar sonra geri dönüp böyle soydular
(Özel) Önce camı kırıp kaçtılar sonra geri dönüp böyle soydular
(Özel) Sigortalı olduğunu ispat edemeyen kurye ile polis arasında tartışma
(Özel) Sigortalı olduğunu ispat edemeyen kurye ile polis arasında tartışma
İzmir’de iki ayrı depoya baskın: Yaklaşık 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir’de iki ayrı depoya baskın: Yaklaşık 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi
İki kişinin öldüğü kavgada 24 gözaltı
İki kişinin öldüğü kavgada 24 gözaltı
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalandılar
Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalandılar
Başkentte kumar oynayan 12 kişiye 40 bin 950 TL idari para cezası verildi
Başkentte kumar oynayan 12 kişiye 40 bin 950 TL idari para cezası verildi
Siirt’te öldürülen terörist sayısı 5’e yükseldi
Siirt’te öldürülen terörist sayısı 5’e yükseldi
Ege Denizinde can pazarı
Ege Denizinde can pazarı
65 yaş üstü annesini memlekete götürürken kaza yaptı: 3 yaralı
65 yaş üstü annesini memlekete götürürken kaza yaptı: 3 yaralı
Motosiklet üzerindeki infazla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
Motosiklet üzerindeki infazla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
Camı kırıp kaçan ve daha sonra gelip soyan hırsızlar yakalandı
Camı kırıp kaçan ve daha sonra gelip soyan hırsızlar yakalandı
Maske tedbirine uymayanlara ceza
Maske tedbirine uymayanlara ceza
Emekli polis korona virüsten yaşamını yitirdi
Emekli polis korona virüsten yaşamını yitirdi
Siirt’te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin gri listede yer aldığı belirlendi
Siirt’te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin gri listede yer aldığı belirlendi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim