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Hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlerin cezası bozuldu

İstinaf Mahkemesi, Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu teklemeyen baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında verilen 5’er yıl hapis cezasını bozdu. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.

Asayiş 24.11.2021, 14:05
Hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan baklavacı kardeşlerin cezası bozuldu

İstinaf Mahkemesi, Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu teklemeyen baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında verilen 5’er yıl hapis cezasını bozdu. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.

Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu teklemeyen baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in, 3 ayrı suçtan 20’şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava 18 Haziran 2020 tarihinde karara bağlanmıştı. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel’i “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçlarından toplamda 5 yıl hapse çarptırmıştı.

‘Ceza şahsileştirilmedi’

Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire, görüntü ve ses kayıtlarına göre, Hüseyin Sel’in ağabeyi Hasan Sel’i sözlü olarak uyardığını ve eylemlerini kesmesi yönünde engellemeye çalıştığını belirtti. Bu nedenle Hüseyin Sel’in suçlarının ne şekilde oluştuğunun, hangi gerekçe ile hangi delile üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılmadığı ve cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmadığı kaydedildi.

’Mağdurların şahsına zarar vermediler’

Ceza Dairesi, mağdurların trafikte seyrettiği sırada sanıkların içinde bulunduğu araca arkadan çarptığını, sanıkların araçtan inerek mağdurların aracının yanına gittiğini ve bu kaza nedeniyle her iki aracın da durduğunu belirtti. Sanıkların kendine çarpan aracın özel olarak yolunu kesme, engel koyma ve buna benzer dış etkenle durdurmadıklarının aktarıldığı kararda, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçunun oluşmadığı halde bu suçtan mahkumiyet verildiği vurgulandı. Sanıkların mağdurların şahsına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıkları, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçu yönünden de etkinlik pişmanlık hükümlerinin uygulanmama nedeninin tartışılmadan belirsiz bırakıldığı aktarıldı.

Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak

Yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği hapis cezasını bozan daire, dosyayı yeniden hüküm kurmak üzere yerel mahkemeye gönderdi. Sanıkların yeniden yargılanmasına başlanacak.

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