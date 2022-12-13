Hamile eşini darp ederek bebeğini düşürmesine neden olan Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de hamile olan 8 aylık eşini darp ederek bebeğini düşürmesine neden olduğu iddia edilen şahıs, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

10 Aralık’ta Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Kayalı Sokak’ta ikamet eden Afganistan uyruklu Nasrullah N. (31) ile 8 aylık eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Nasrullah N., hamile olan eşi F.N.’yi darp etti. Karnına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler F.N. evde erken doğum yaptı. Doğan bebek kısa süre içerisinde hayatını kaybetti. Yaralanan kadın, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Aynı olay 2 yıl önce de yaşanmış

Kadın, tedavi altındayken polise verdiği ifadesinde, eşinin 2 yıl önce de kendisini darp ettiğini ve darp sonrasında 4 aylık hamileyken çocuğunu düşürdüğünü söyledi.

Şüpheli Nasrullah N., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.