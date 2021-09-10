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Hamburger imalathanesinde yangın

Samsun’da bir hamburger imalathanesinde çıkan yangın çalışanların ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Asayiş 10.09.2021, 16:29
Hamburger imalathanesinde yangın

Samsun’da bir hamburger imalathanesinde çıkan yangın çalışanların ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.


Yangın, Samsun’un İkadım ilçesi Derecik Mahallesi’ndeki bir hamburger imalathanesinin depo kısmında çıktı. Alevleri fark eden imalathane çalışanları yangına ilk müdahale ederek büyümesini engelledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Yangının salça yapımı sırasında yakılan ateşin kıvılcımından kaynaklandığı tespit edildi.

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