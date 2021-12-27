Hamburg’da aile faciası: 3 ölü, 1 yaralı

Almanya’nın Hamburg şehrinde aynı aileden 3 kişi silahla vurularak öldürüldü, bir kişi ise ağır yaralandı.

Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan Glinde kasabasında aile faciası yaşandı. Aynı aileden 2‘si çocuk 3 kişinin vurularak yaşamını yitirdiği olayda, bir kadın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İddialara göre Glinde’deki komşuların, bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, aynı aileden 11 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Yine 44 yaşında bir erkeği ve 38 yaşında bir kadını ağır yaralı olarak bulan ekiplerin tüm müdahalesine rağmen erkek yaralı olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı kadının ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayın nasıl meydana geldiği ile ilgili açıklamaya yapılmazken, edinilen ilk bilgilerde ise babanın eşini ve çocuklarını vurduktan sonra intihar ettiği yer aldı.

Olayın meydana geldiği evin yakınlarını trafiğe kapatan polis ekipleri, derin bir soruşma başlatıldığını da bildirdi.

Ailenin kimliği ise açıklanmadı.