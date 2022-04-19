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Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray’ın, Genel Kurul iradesine ve alınan kararlara hukuk yoluyla müdahale edilmesini kabul edemeyiz. Ben ömrüm yettiğince Galatasaray’da demokratik kuralların çalışması için mücadele etmeye devam ed
Halkların Demokratik Partisi (HDP), kapatma davasına ilişkin yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi’ne sundu.
Halkların Demokratik Partisi (HDP), kapatma davasına ilişkin yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi’ne sundu.
Asayiş 19.04.2022, 16:26
Halkların Demokratik Partisi (HDP), kapatma davasına ilişkin yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi’ne sundu.