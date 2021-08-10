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Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı, 1 çocuk yaralandı

Düzce’de meydana gelen trafik kazasında özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1 çocuk yaralandı.

Asayiş 10.08.2021, 21:00
Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı, 1 çocuk yaralandı

Düzce’de meydana gelen trafik kazasında özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1 çocuk yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce merkezde meydana geldi. Bahçeşehir Bölgesi’nde şehir merkezine seyir halindeki Ramazan I.’nın kullandığı 81 ABJ 887 plakalı Karsan marka özel halk otobüsü ile Ümmühan Güliz O.’nun idaresindeki Opel marka otomobil, Metek Işıklı Kavşak’ta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 7 yaşındaki S.O. yaralandı. Yaralı çocuğa olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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