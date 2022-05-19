Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı

Mersin’in Tarsus ilçesinde özel halk otobüsünün altına giren bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza anı araç güvenlik kamerasında saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ömer U. idaresindeki şehir içinde toplu taşımcılık yapan 33 C 5044 plakalı özel halk otobüsü, Ali Menteşoğlu Caddesinde yolcu indirip, bindirme durağından hareket ederken, yan tarafından araç önünde, yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen ve adı henüz öğrenilemeyen 40 yaşlarındaki bir kadını altına aldı.

Kazada olay yerinde öldüğü belirtilen kadının kimliği araştırılırken, kadının aracın motor kısmının şaftında sıkıştığı ifade tespit edildi.

Çevrede büyük paniğe neden olan ve otobüslerin ve kaza yapan mavibüsün kameralarına yansıyan olayla ilgili araştırma sürdürülürken, mavibüs kurtarıcılarla olay yerinden çekildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(ERY-