Halk otobüsünde sosyal mesafe hiçe sayıldı

Hatay’da halk otobüs şoförü, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak araca onlarca yolcu aldı.

Antakya-Samandağ arası çalışan bir halk otobüsünde çekildiği iddia edilen görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile çektiği görüntülerde, ayakta kalan yolcuların dengelerini korumak için sürekli temasa maruz kaldıkları görüldü.