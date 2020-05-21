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Halk otobüsünde hırsızlık yaptı, şoför kapıları kapatınca kaçamadı

Adana’da toplu taşıma aracında bir genç kadının çantasından bin 300 lira çalan zanlı, şoför kapıyı kapatınca kaçamayıp yakalandı. Olay anı araç kamerası tarafından görüntülendi.

Halk otobüsünde hırsızlık yaptı, şoför kapıları kapatınca kaçamadı

Adana’da toplu taşıma aracında bir genç kadının çantasından bin 300 lira çalan zanlı, şoför kapıyı kapatınca kaçamayıp yakalandı. Olay anı araç kamerası tarafından görüntülendi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:39
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Halk otobüsünde hırsızlık yaptı, şoför kapıları kapatınca kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesinde bulunan Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, market alışverişinden dönen ve eve gitmek için halk otobüsüne aracına binen Sebaha Topal (37), elindeki poşetlerle aracın ön kısmındaki koltuğa doğru ilerlerken, onu takip eden Ali A. da (40) kadının çantasının fermuarını açıp, el çabukluğuyla içindeki bin 300 lirayı alıp, arka tarafa doğru geçti.

Şahsın, çantasına sürtünerek temas ettiğini fark eden Topal, sırt çantasını kontrol ettiğinde de fermuarının açılıp, içindeki parasının da alındığını anlayınca durumu araç sürücüsüne bildirdi. Bunun üzerine şoför, kapıları kapattı. Yakalanacağını anlayan Ali A. da otobüsün arka kapısını tekmeleyip açmak istedi, ancak şoför ve diğer yolcuların müdahalesi ile yakalandı. Bu anlar ise araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yenkesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında kemeriyle pantolonun arasına sıkıştırdığı bin 300 lira para da ele geçirildi.

Yankesicilik, hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçlardan 13 ayrı suç kaydı bulunan Ali A.'nın, 2 ay önce de cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.
Emniyetteki sorgusunda, “Bir süre önce cezaevinden çıktım. Acıkmıştım, param da olmayınca kadının çantasındaki parayı aldım. Çok pişmanım” dediği öğrenilen Ali A., sevk edildiği Adana Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Para da Sebaha Topal'a teslim edilirken, otobüs şoförünün aracında oluşan ufak çaplı hasarla ilgili olarak da şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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