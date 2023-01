Halk otobüsünde dehşet anları: Öfkeli yolcu şoförü defalarca böyle yumrukladı

Kocaeli’de durakta fark edilmemesine sinirlenen yolcu, kendisine tatlı dille konuşan şoförü acımazca darp edildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir yolcu İzmit Orduevi durağında fark edilmeyince, sinirlendi. Cengiz Yeler’in kullandığı özel halk otobüsüne binen ve ismi öğrenilemeyen yolcu, ineceği durağa gelince, sürücüyü aşağıya davet etti. Bu sırada otobüs şoförü durumu anlayarak tatlı bir dille şahsa, ’Kurban olayım canım benim, hadi işine bak’ dedi.

Ancak sürücünün tatlı diline aldırış bile etmeyen şahıs, bir ara otobüsten indi. Bu sırada olay yerinde bulunan başka şahıslar, sinirli yolcuyu tutarak, Yeler’i uzaklaştırmak istedi. Sürücü tam hareket ettiği sırada, şahıs otobüse binerek şoföre peş peşe yumruk attı. Defalarca yüzüne yumruk yiyen Cengiz Yeler kanlar içinde kaldı. Olay anı ise otobüsün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şoför Cengiz Yeler, hastaneye gidip tedavi olduktan sonra yolcudan şikayetçi oldu.