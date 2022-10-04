Halk otobüsün altında kaldı, vatandaşlar otobüsü kaldırarak kurtardı

Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş halk otobüsünün altında kaldı. Yaralıyı vatandaşlar otobüsü kaldırarak kurtardı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki durakta meydana geldi. Yaya geçidini kullanmadan refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş, dengesini kaybederek yere düştü. O sırada, durağa yanaşmak isteyen 46 H 0204 plakalı halk otobüsünün altında kalarak yaralandı. Otobüsün tekerinin altında kalan yaşlı vatandaş bir müddet kurtarılmayı bekledi. Bölgede bulunan vatandaşlardan birinin bağırması üzerine otobüs onlarca kişi tarafından kaldırılarak yaralı vatandaş kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.